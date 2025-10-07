Az Bulutlu 23.6ºC Ankara
Dünya
AA 07.10.2025 14:35

Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine'de meydana gelen depremin merkez üssünün, Morobe eyaletinin başkenti Lae'nin 26 kilometre batısı-güneybatısı olduğu belirtildi.

Yaklaşık 100 kilometre derinlikte meydana gelen depremin 6,6 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı verildi ancak henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Deprem
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
