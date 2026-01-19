Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinliler insanlık dışı koşullarla karşı karşıya

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sistematik işkence, kötü muamele ve ağır yaşam koşullarıyla karşı karşıya olduğu belirtilerek, "Dünya, onları desteklemek ve acılarını sona erdirmek için acil harekete geçmelidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin maruz kaldığı uygulamaların insanlığın vicdanını sarsacak boyutta olduğu vurgulandı.

Söz konusu uygulamalar arasında fiziksel ve psikolojik baskı, kasıtlı tıbbi ihmal, aile ziyaretlerinin engellenmesi, kısıtlamalar ve açlığın öne çıktığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ve ilgili insan hakları kuruluşlarına "Filistinli esirler konusundaki sessizliğin sona erdirilmesi, ihlallerin durdurulması için harekete geçilmesi ve İsrail yönetiminin uluslararası hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri'ne uymaya zorlanması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, uluslararası kuruluşların İsrail hapishanelerini kısıtlama olmaksızın ziyaret ederek Filistinli esirlerin koşullarını yerinde incelemesi talep edildi.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısı 9 bin 300’ü aşarken, bunların 3 bin 385’ini "idari tutuklular" oluşturuyor.

İsrail’in 8 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak, özellikle Gazze'den alıkonulan esirlere yönelik ihlallerin açlık, işkence, cinsel saldırı ve tıbbi ihmal yoluyla arttığı ifade ediliyor.

Son dönemde serbest bırakılan ve vücutlarında işkence ve açlık izlerini taşıyan Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki ağır koşulları ve bazı tutukluların maruz kaldıkları kötü muamele nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını aktarıyor.