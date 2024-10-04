Hamas heyeti, İran Cumhurbaşkanı ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüştü

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Hamas Şura Konseyi Başkanı Muhammed Derviş öncülüğündeki heyet, Katar'ın başkenti Doha'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin meselesiyle ilgili gelişmelerin yanı sıra özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve Lübnan'ın çeşitli bölgelerini hedef alan genişletilmiş saldırıları masaya yatırıldı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede, Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümünün, hayatının en acı olaylarından biri olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da işlediği suçların her insanın yüreğini kanattığını ifade ederek ezilen Filistin halkını din kardeşi olarak görenler için bu acının iki kat arttığını belirtti.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

Heniyye, 31 Temmuz'da misafir olduğu konutta suikasta uğrayarak hayatını kaybetmişti.