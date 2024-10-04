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Dünya
AA 04.10.2024 00:02

Eski İngiltere Başbakanı Johnson: Netanyahu'nun ziyaretinden sonra banyomda dinleme cihazı buldum

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 2017'de İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndaki şahsi banyosunu kullandıktan sonra tuvalette casus dinleme cihazı bulduklarını ifade etti.

Eski İngiltere Başbakanı Johnson: Netanyahu'nun ziyaretinden sonra banyomda dinleme cihazı buldum
[Fotograf: İHA]

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, 2017'de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Johnson, Bakanlık'taki ofisinde İsrail Başbakanı ile yaptığı görüşme sırasında Netanyahu'nun tuvaleti kullanmak istediğini aktardı.

Johnson, Netanyahu'nun "gizli ek binada" bulunan tuvaleti kullanmasının ardından güvenlik ekibinin arama yaptığını ve dinleme cihazı bulduklarını belirtti.

Gazetenin haberine göre, Johnson, 10 Ekim'de yayımlanacak "Unleashed" adlı anı kitabında, "Bibi (Netanyahu) bir süreliğine oraya gitti. Bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana daha sonra böcek taraması yaptıklarında tuvalette dinleme cihazı buldukları söylendi." ifadesini kullandı.

Johnson, bu iddiaya ilişkin daha fazla ayrıntı verip veremeyeceği sorulduğunda, "Sanırım bu olay hakkında bilmeniz gereken her şey kitapta var." dedi.

Eski Başbakan Johnson'ın Brexit, hükümetinin Kovid-19 salgınını ele alışı ve başbakanlık yaptığı dönemdeki parti skandalına ilişkin anılarına yer verdiği "Unleashed" adlı kitabı 10 Ekim'de yayımlanacak.

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