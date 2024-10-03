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Dünya
AA 03.10.2024 23:56

Soykırımcı İsrail'den Batı Şeria'ya hava saldırısı: En az 18 Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye düzenlediği saldırıda en az 18 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'den Batı Şeria'ya hava saldırısı: En az 18 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail savaş uçakları, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu 18 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölü ve yaralıların Tulkerim şehrindeki Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

 

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