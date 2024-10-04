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Dünya
AA 04.10.2024 00:07

Katar Emiri'nden Lübnan'a insani yardım gönderilmesi talimatı

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in gerginliği tırmandırdığı Lübnan'a insani yardım gönderilmesi talimatı verdi.

Katar Emiri'nden Lübnan'a insani yardım gönderilmesi talimatı

Katar Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Katar Emiri'nin, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'a acil yardım gönderilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Başta tıbbi malzeme gönderilmesi olmak üzere insani yardımın, "Katar'ın Lübnan'a destek veren tutumu kapsamında" yapılacağı kaydedildi.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 1374 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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