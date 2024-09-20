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Dünya
AA 20.09.2024 00:51

Hamas, Filistinlinin cesedini çatıdan atan katil İsrail askerlerine tepki gösterdi

Hamas, katil İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da öldürdükleri Filistinlinin cesedini bir evin çatısından aşağıya atmasını, İsrail’in uluslararası toplumun sessizliği ve ABD’nin siyasi ve askeri koruması altında gerçekleştirdiği “suçlar zincirinin bir halkası” olarak değerlendirdi.

Hamas, Filistinlinin cesedini çatıdan atan katil İsrail askerlerine tepki gösterdi
[Fotograf: AA]

Hamas’tan yapılan açıklamada, “Şehit naaşlarını çatılardan atarak gerçekleştirdiği vahşi görüntüler, işgal ordusunun, uluslararası toplumun sessizliği ve ABD’nin siyasi ve askeri koruması altında, bir yıldır Gazze'de halkımıza yönelik katliam ve soykırım uygulayan barbarlığını ve vahşetini bir kez daha teyit etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öldürülen Filistinlilerin cenazelerine yapılan çirkin muamelenin kınanması gereken bir suç olduğu vurgulanarak, uluslararası tüm kurum ve kuruluşlara bu muameleyi kınama çağrısı yapıldı.

Soykırımcı İsrail askerleri, Filistinlilerin cenazelerini çatıdan attı
Soykırımcı İsrail askerleri, Filistinlilerin cenazelerini çatıdan attı

İsrail’in Gazze Şeridi’nde ve Batı Şeria’da işlediği “bu korkunç suçların” uluslararası ve tüm insani hukuk ve örflere aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu, faşist işgal devletinin halkımıza ve bölge halklarına karşı katliam ve suç işlemek için bir bahaneye ihtiyacı olmadığını göstermektedir.” denildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesine dün düzenlediği baskın öldürülen bir Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attığı anların görüntüsü ortaya çıkmıştı.

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