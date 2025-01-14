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Dünya
AA 14.01.2025 14:00

Hamas: Doha müzakerelerinde son aşamaya ulaşıldı

Hamas, Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında yürütülen Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına ulaşıldığını bildirdi.

Hamas: Doha müzakerelerinde son aşamaya ulaşıldı
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes ve esir takası anlaşması son aşamalarına ulaştı." ifadesine yer verildi.

Anlaşma tamamlanana kadar Filistinli grupların liderleriyle görüşmeye devam edilmesi gerektiği dile getirilen açıklamada, Doha'daki müzakerelerde kaydedilen ilerleme hakkında Filistinli grupların liderlerin tutumlarına ilişkin kendileriyle "bir dizi görüşme ve istişare" gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, Filistinli liderler, bir sonraki aşama için gerekli ulusal hazırlıkların yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Liderler, bu müzakere turunun "açık ve kapsamlı bir anlaşma" ile sonuçlanacağı yönündeki umutlarını ifade etti.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üst düzey İsrail müzakere heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerinin yürütüldüğü Katar'a gönderme kararı almış, aralarında Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da bulunduğu heyet Doha'ya gitmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü.

İsmini vermek istemeyen Filistinli kaynaklar da ateşkes ve esir takası anlaşmasının neredeyse hazır olduğunu belirtmişti.

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