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Dünya
TRT Haber 14.01.2025 13:06

Suriye'den Türkiye'ye ilk resmi ziyaret yarın

Suriye'de yeni yönetimin Dışişleri Bakanı olarak göreve gelen Esaad Hasan Şeybani, yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Suriye'den Türkiye'ye ilk resmi ziyaret yarın

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetimin Dışişleri Bakanı olarak göreve gelen Esaad Hasan Şeybani, yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe açıklamada "Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

 

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