Katil İsrail askerleri soykırımı itiraf etti: Sivilleri öldürdük, yağma yaptık

Gazze'de uygulanan soykırımı itiraf eden 200 İsrail askeri hükümete bir mektup yazdı. Eli kanlı askerler, hükümetin acilen bir ateşkes sağlamaması durumunda orduyla tüm bağlarını koparacaklarını belirtti.

Katil İsrail askerleri, bunun buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu ve daha fazla askerin bu zulme karşı artık sessiz kalamayacağını ifade ediyor...

ABD menşeli Associated Press, Gazze'deki vahşete daha fazla müdahil olmayı reddeden 7 askerle konuştu.

Gazze'de Filistin halkına karşı işlenen vahşetler, İsrail askerlerinin kan donduran itiraflarıyla bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Görevlerini bırakan bazı askerler, Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik katliamlar, evlerin yıkımı ve yağma gibi savaş suçlarını kabul ederek, Filistin halkına karşı yürütülen sistematik zulmün parçası olduklarını itiraf etti.

Katil İsrail askerlerinden Yotam Vilk, silahsız bir Filistinli genci öldüren soykırımcı İsrail askerlerinin görüntüsünü asla unutamadığını söyledi.

Vilk, “Bu genç, Filistinlileri insan olarak görmeyen bir politikanın kurbanı oldu. Tampon bölgeye giren herkesin öldürülmesi emri veriliyordu” diyerek gördüklerini aktardı.

"Filistinlilere yapılan zulüm rutindi"

Associated Press’e konuşan askerler, soykırımcı İsrail ordusunun Filistin halkına karşı insanlık dışı eylemlerini detaylarıyla anlattı.

Soykırımcı askerlerden biri olan Yuval Green, “Bir komutanımız Hamas'ın kullanmaması için bir evi yakmamızı emretti. O an, bu yapılanların Filistinlilere uygulanan haksızlığın bir parçası olduğunu anladım” dedi.

Green, evlerin yakıldığını, sivillere ait eşyaların yağmalandığını ve askerlerin bu zulmü adeta bir rutin haline getirdiğini ifade etti.

"Filistinlilerden çalmak ve onları yok etmek bir emir değil, zalimliktir. Artık buna ortak olmak istemiyorum," diyen Green, Gazze halkına yapılan zulmün insanlık dışı boyutlara ulaştığını söyledi.

Soykırımı itiraf ettiler

Başka bir İsrail askeri ise, “Kibriti ben yakmadım, ama bu zulmün bir parçası oldum. Gazze’de savaş suçlarına katıldım” diyerek işlenen suçların boyutunu gözler önüne serdi.

Gazze’ye yönelik operasyonların insanlık dışı boyutlarını ortaya koyan askerler, sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alındığını ve insan hayatının tamamen değersizleştirildiğini belirtti.

Vilk, “İnsan hayatına verilen değer her geçen gün eridi. Bu politikanın arkasında Filistin halkını yok etme niyeti yatıyor” dedi.

Uluslararası hukuka göre hepsi savaş suçu

Uluslararası hukuk kuruluşları, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği operasyonları soykırım ve savaş suçları olarak nitelendiriyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, katil Binyamin Netanyahu ve katil eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

İsrail, uluslararası kamuoyunun tepkilerini görmezden gelerek savaş suçlarını örtbas etmeye çalışıyor.

Bu itiraflar ise İsrail’in sivillere yönelik şiddet politikasının gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyuyor.