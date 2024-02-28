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Dünya
AA 28.02.2024 21:52

Hamas: Çocukların açlıktan ölmesi insanlığı korumada uluslararası başarısızlıktır

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde 4 çocuğun açlıktan ölmesinin "insanlığı korumada uluslararası başarısızlık" olduğunu belirtti.

Hamas: Çocukların açlıktan ölmesi insanlığı korumada uluslararası başarısızlıktır
[Fotograf: AA]

Hamas'tan, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yer alan Kemal Advan Hastanesinde 4 çocuğun yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle ölmesi ve hastanenin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Hastanenin hizmet dışı kalmasıyla Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin insani ve tıbbi durumunun daha da kötüleştiği vurgulandı.

Açıklamada, "Binlerce hastanın tıbbi bakım ve ilaca erişiminin bulunmaması, 4 çocuğun yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybetmesi, uluslararası toplumun insanlığı Siyonist İsrail'in suçlarından korumada gösterdiği başarısızlıktır" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara dikkati çekilen açıklamada, "Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM), bu Nazi varlığının (İsrail) Gazze Şeridi'nde, özellikle Gazze kenti ve kuzey bölgesindeki Filistin halkımıza karşı işlediği soykırım ve etnik temizlik suçunu engellemek için her türlü tedbiri alma konusunda sorumluluklarını ve hukuki görevlerini üstlenmelidir." ifadesine yer verildi.

BM ve ilgili taraflara, "İsrail'in hiçbir ahlaki ve insani standart gözetmeksizin Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşta sistematik bir şekilde zorla aç bıraktığı Gazze'nin kuzeyindeki bölge sakinlerine gıda yardımı ulaştırılması için acil harekete geçme" çağrısı yapıldı.

Gazze'deki hastane müdürü: Hastanedeki 4 çocuk açlıktan hayatını kaybetti
Gazze'deki hastane müdürü: Hastanedeki 4 çocuk açlıktan hayatını kaybetti

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye, hastanedeki 4 çocuğun yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini, hastanenin de yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

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