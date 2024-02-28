Avustralya Yahudi Konseyinden ülkeye sığınan Filistinlilere ırkçılık yapılmaması çağrısı

Konsey, "Filistinlileri (Avustralya'ya) kabul etmenin Yahudilerin güvenliğini" tehdit ettiğine dair iddiaları reddettiklerini bildirdi.

Avustralya hükümetine "Gazze'deki zulümden kaçan Filistinlilere karşı ırkçılık" yapılmaması çağrısında bulunan Konsey, Sky News kanalının bir haberine özellikle dikkati çekti.

Söz konusu haberde "500 Filistinlinin Gazze'deki zulümden kaçmak için vize elde ettiği" bilgisinin yer aldığını aktaran Konsey, bu kişilerden 81'inin Avustralya'da olduğunu kaydetti.

Konsey, Sky News'un söz konusu kişilerin kimliklerini açığa çıkardığını ve hükümetin, kanalın kamuya açık olmayan bu bilgiyi nasıl elde ettiğini soruşturması gerektiğini belirtti.

Bazı Yahudi örgütlerinin Avustralya hükümetinin Gazze'den ayrılmaya çalışan insanlara giriş izni vermemesi için faaliyetlerde bulunduğunu öne süren Konsey, Filistinlilere yönelik ırkçı bir üslup oluşması olasılığından endişe duyduklarını kaydetti.

Konsey, Yahudilerin birçoğunun zulümden kaçmanın nasıl bir durum olduğunu anladığını ve Yahudilerin Filistinliler ile "derin ve anlamlı" ilişkilere sahip olduğunun altını çizdi.

Filistinlilere karşı oluşturulan üslubun "1940 ve 1950'lerde Yahudi sığınmacıları güvenlik riski olarak damgalayan üsluba" benzediğini belirten Konsey, bunun Avustralya'da uzun süreden beri gelen ırkçılık ve ayrılıkçılığın bir parçası olduğunu kaydetti. ​​​​​​​