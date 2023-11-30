Hamas: Bugün serbest bırakılması planlanan 30 esirin listesini aldık

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bugün İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması planlanan 8'i kadın, 22'si çocuk toplam 30 esirin isimlerini içeren listenin teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakılacak kadın ve çocuk esirlerin şunlar olduğu kaydedildi:

Kadın esirler:

1- Ahdab Muhammed Ali Havrani / 1948 Bölgesi

2- Sabrin Ali Kaid Atavine / 1948 Bölgesi

3- Hedil Basim Ali Mehamid / 1948 Bölgesi

4- Şehd Hamed Mustafa Suveytat / 1948 Bölgesi

5- Esil Abdulvahhab Kamil İbrahim / 1948 Bölgesi

6- Âyât Said Kasım Atamile / 1948 Bölgesi

7- Rena Muhammed Hüseyin Süveylat / 1948 Bölgesi

8- Esil Hüseyin Mahmud Süveytat / 1948 Bölgesi

Çocuk esirler:

1- Seyfeddin Muhammed Abdurrahman Derviş / Beytüllahim

2- Abdülkerim Fursan Sultan Ebu Mustafa / Ramallah ve El-Bire

3- Yunus Mecdi İsmail Havamide / Ramallah ve El-Bire

4- İdris Ahmed Abdurrahman Abd / Ramallah ve El-Bire

5- Kusay Avad Mahmud Mısri / Ramallah ve El-Bire

6- Mahmud İbrahim Mahmud Mutevelli / Kalkilya

7- Abdullah Hasan İsmail Evlad Hamdan / El Halil

8- Abdullah İyad Bacis Elbu / El Halil

9- Yusuf Hüseyin Muhammed Hamid / / Ramallah ve El-Bire

10- Mahmud Raid Muhammed İhlil / El Halil

11- Usame Mahir Muhammed Kabha / Cenin

12- Ahmed Fadl Hıdır Acluni / Kudüs

13- Muhammed Baha Abdurrahman Ayyaş / Ramallah ve El-Bire

14- Raid Yusuf Muhammed İdris Sarsur / El Halil

15- Ahmed Muhammed Ahmed Merzuk / Kudüs

16- Mahmud İbrahim Mahmud Şludi / Kudüs

17- Ebi Yusuf Abdulhamid Ebu Mariye / El Halil

18- Mahmud Hasan Ahmed Katnani / Nablus

19- Ali Kerim Kamil el-Asakire / Beytüllahim

20- Mehran Ammar İbrahim Hamidan / Kudüs

21- Kassam Muhammed Abdulmecid Hâmid / Ramallah ve El-Bire

22- İzzeddin Abdulmecid Ahmed Hâmid / Ramallah ve El-Bire

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

Gazze'de çatışmalara "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma sabahı uygulamaya girmişti.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 75 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 210 Filistinli esir serbest bırakıldı.