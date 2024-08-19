Açık 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.08.2024 00:41

Hamas: ABD müzakerelere ilişkin "pembe tablo" çiziyor

Hamas, Türkiye'yi bilgilendirerek, ABD'nin müzakerelere ilişkin "pembe tablo çizmesine" rağmen gerçek durumun böyle olmadığını ve İsrail'in geçen haftaki görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt bile iletmediğini ifade etti.

Hamas: ABD müzakerelere ilişkin "pembe tablo" çiziyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Hamas yetkilileri, hafta sonu Türkiye'yle temas kurarak, İsrail ile müzakere sürecine dair bilgi verdi.

Hamas yetkilileri, ABD'lilerin müzakerelerin gidişatına ilişkin "pembe bir tablo çizdiğini" ancak müzakerelerdeki gerçek durumun böyle olmadığına dikkati çekti.

Hamas'a göre, İsrail'in öne sürdüğü şartlar daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 10 Haziran'da desteklenen senaryonun ve Hamas'ın 2 Temmuz'da onayladığı şartların bile gerisine düşmüş durumda.

Buna göre İsrail, Hamas'ın İsrail'in Philadelphi​​​​​​​ Koridoru'ndaki varlığını kabul etmesini; Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktaları ile güneyden kuzeye geçen Gazzelileri denetlemeyi ve Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği yaklaşık 300 mahkumdan oluşan listeden 100 ismi veto edebilmeyi istiyor.

Bir diğer ek talep de İsrail'in Gazze ve Ramallah'tan sürgün edilmesini istediği Filistinlilerin sayısını içeriyor. Bu kapsamda İsrail, 200 ismin Filistin'den ayrılmasını istiyor.

Hamas'ın Türk Dışişleri yetkililerine verdiği bilgiye göre, İsrail geçen haftaki görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt bile iletmedi. Hamas'a göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nihai amacı askeri harekatı devam ettirmek için zaman kazanmak.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze Hamas
Sıradaki Haber
İsrail TRT'yi birçok kez hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:03
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, TİP Genel Başkanı Baş'a tepki
00:01
İsrail TRT'yi birçok kez hedef aldı
23:26
Kabine üyeleri İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı
23:14
Orman yangınlarıyla ilgili 9 kişi tutuklandı
22:51
Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret eden kişi tutuklandı
22:49
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü
Karabük'teki orman yangınında 50 saat geride kaldı
Karabük'teki orman yangınında 50 saat geride kaldı
FOTO FOKUS
İsrail TRT'yi birçok kez hedef aldı
İsrail TRT'yi birçok kez hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ