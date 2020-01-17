Dünya
Halep'te moloz yığını altında kalan çocuk böyle kurtarıldı17 Ocak 2020 Cuma 01:09 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 01:18
Suriye'nin Halep kentinde sivil savunma ekipleri, Esed rejiminin saldırısı sonucu moloz yığını altında kalan 1 çocuğu kurtardı.
Suriye'de Esed rejimi Halep'in güneyindeki Zerba kasabası yakınlarına hava saldırısı düzenledi.
Saldırı sonucu birkaç ev yıkılırken, sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgede çalışma başlattı.
Ekipler yıkılan bir binanın altında kalan çocuğu sağ olarak moloz yığınlarının arasından çıkartarak hastaneye kaldırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler: suriye saldırılar Halep Esed Rejimi