Hakan Fidan’ın “İslam karşıtı ittifak” açıklaması Yunan basınında geniş yankı buldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail’in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle kurduğu İslam karşıtı ittifak hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bu açıklamalar büyük ses getirirken, Yunan basınında, Yunanistan’ın İsrail ile kurduğu kirli ittifaka tepkiler gelmeye başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: (İsrail-Yunanistan-GKRY arasındaki askeri ittifakı) Avrupa’da Yunanistan dışında bu türden bir askeri iş birliği kurma anlaşması imzalayan hiç kimse yok. Türkiye kendisini koruyacak nitelikte. Bölgede bu askeri ittifaka endişeyle bakan ülkeler var. pic.twitter.com/UETEf38FIW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 19, 2026

“İsrailciliğe teslim olmuş hükümet aciz durumda”

Efimerida Ton Sintakton gazetesi, Fidan’ın açıklamaları üzerine “Gelin artık Yunan-İsrail ittifakı hakkında konuşalım” başlığını attı.

“Uluslararası hukukun bütün çerçevesinin dışında kalan, saldırgan savaşlar ve soykırımlar işleyen, başbakanı insanlığa karşı suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hesap verecek durumda olan bir ülkeyle nasıl bir ittifak kurabilirsiniz?” sorusunu sordu.

Gazete, “İsrailciliğe teslim olmuş hükümet aciz durumda” yorumunu yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan’dan başka İsrail’le ortaklık kuran başka bir Avrupa ülkesinin bulunmadığına da dikkat çekti. “Avrupa'da Yunanistan dışında böyle bir iş birliği imzalayan ülke yok” sözleri büyük yankı buldu.

Yunan haber sitesi IN.GR “Türkiye'nin tepkisi, Yunanistan-İsrail yakınlaşmasını meşrulaştırır mı?” sorusunu yöneltti.

Bu ittifakın Yunanistan'ı AB ülkelerine karşı da zor durumda bıraktığı belirtildi.

Greek News on Demand sitesi ise “Yunanistan ve GKRY, İsrail ile yeni anlaşmalar imzalarken; İsrail İran, Lübnan, Filistin’de her şeyi yok ediyor” ifadesini kullandı.