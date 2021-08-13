Seçim Konseyi Sözcüsü Richard Dume, daha önceden 26 Eylül'de yapılması kararlaştırılan cumhurbaşkanı seçimlerinin 7 Kasım'a ertelendiğini bildirdi.

Dume, seçimin ertelenme nedeniyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Moise suikastı

Haiti'nin 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.

Durumu kritik olan Moise, ambulans uçakla ABD'nin Miami kentindeki Baptist Hastanesi'ne götürülmüştü.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikastın 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu komando birliğince düzenlendiğini söylemişti.

Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından Haiti kamuoyunun suikastta ABD'nin parmağı olduğu yönündeki şüpheleri artmıştı.

