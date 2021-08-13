ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), organ nakli yaptırmış kişilere, kanser veya başka sağlık sorunlarıyla bağlantılı bağışıklığı zayıflamış hastalara, yeni tip koronavirüsten korunmaları için üçüncü doz aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada, üçüncü doz aşının, ikinci dozdan en az 28 gün sonra yapılması önerildi.

FDA'nın tavsiyesinin ardından ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) Danışma Kurulu Toplantısı'nda bağışıklığı zayıflamış hasta kişilere ilave doz önerilmesi kararını alması bekleniyor.

Organ nakli yaptırmış kişiler, virüse karşı daha savunmasız

Daha önce Fransa ve İsrail gibi bazı ülkelerde sağlık otoriteleri bu yönde kararlar almıştı.

Organ nakli yaptırmış kişiler ve hastalık nedeniyle bağışıklığı zayıflamış kişiler ortalama bir bireye göre, virüse karşı daha savunmasız durumda bulunuyor.