Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'i pandemi kökeni araştırmasını canlandırmak için en eski COVID-19 vakalarından elde edilen ham verileri paylaşmaya ve tartışmalı laboratuvar sızıntısı teorisini ele almak için bilgi yayınlamaya çağırdı.

DSÖ, koronavirüsün aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde ilk tespit edilmesinden bu yana en az 4,3 milyon insanın ölümüne yol açtığını ve küresel ekonomiyi hırpalayan bir yüzyıldaki en kötü pandemi olduğunu belirtti. Bunun için virüsün kökenlerini ortaya çıkarmanın "hayati önemde" olduğunu vurguladı.

Pekin'den gelen tepki karşısında DSÖ, bir sonraki çalışmaların mümkün olan en kısa sürede başlayabilmesi için gereken tüm veri ve erişimin sağlanması çağrısında bulundu.

Uzun bir gecikmeden sonra, DSÖ uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekiple, ilk aşama raporu hazırlamak için Ocak 2021'de Wuhan'a gitmişti.

Mart ayında hazırlanan raporda kesin bir sonuç çıkmamıştı.

