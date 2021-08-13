Yeni tip koronavirüsün bulaşıcı delta varyantının San Francisco'nun ekonomik toparlanmasını rayından çıkarabileceğinden endişe eden Belediye Başkanı London Breed, şehrin kapalı restoranlar, barlar, spor salonları ve eğlence mekanlarında tam aşı kanıtı isteyeceğini duyurdu.

Breed "Üzgünüm, daha yeni açtığımızı biliyorum ve şimdi şehir tekrar kapandı çünkü çok fazla insanın öldüğünü görüyoruz”dedi.

Yeni kararın çocukları, aşı olamayanları korumak ve geriye gitmeyi önlemek için alındığını belirtti.

New York yönetimi de istemişti

Geçen hafta New York Belediye Başkanı Bill De Blasio da benzer bir karar almış en az bir doz aşı kanıtı istemişti.

Ancak San Francisco yönetimi New York’tan farklı olarak tüm müşteriler ve personel için tam COVID-19 aşısı kanıtı istiyor.

Karar 20 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Uyum sağlama süreci olarak işletmelere 2 ay verilecek.

Breed, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC kartının bir fotoğrafının yeterli olacağını söyledi.

Yabancı hükümetler tarafından verilen aşı kanıtı da kabul edillecek.

Hedef, nüfusun halihazırda yüzde 78’inin aşılandığı kentte bu oranı daha da yükseltmek.

San Francisco kısıtlamaların ön saflarında yer aldı

San Francisco, pandeminin başlangıcında büyük toplantıları ve okulları kapatan ilk şehirlerden biri oldu.

Tüm şehir çalışanlarının düzenli olarak test seçeneği olmadan aşılanmasını zorunlu kılmak da dahil olmak üzere diğer COVID-19 kısıtlamalarının ön saflarında yer aldı.