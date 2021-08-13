Çin'in orta kesimindeki Hubei Eyaleti'nde aralıksız yağan şiddetli sağanak sel felaketine yol açtı.

Evler çöktü

Suizhu kentinde etkili olan yağış nedeniyle nehirler taştı, yollar çamur deryasına döndü. Yaklaşık 3 bin ev ve dükkan suya gömüldü, bunlardan 221'i tamamen çöktü.

Ağaçlar devrildi, ekili alanlar zarar gördü, köprüler ve elektrik direkleri yıkıldı. Felaket 8 binden fazla kişiyi olumsuz etkiledi.

21 ölü, 4 kayıp

Şiddetli sel nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayıp. Afet bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin genelinde bu mevsim yağış sezonu olarak biliniyor. Ancak küresel ısınmanın etkisiyle bu seneki yağışların çok daha fazla olduğu belirtiliyor.