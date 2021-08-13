Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 06:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de sel felaketi: 21 ölü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Çin'in Hubei Eyaleti'nde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Felakette 21 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayıp.
Çin'in orta kesimindeki Hubei Eyaleti'nde aralıksız yağan şiddetli sağanak sel felaketine yol açtı.
Evler çöktü
Suizhu kentinde etkili olan yağış nedeniyle nehirler taştı, yollar çamur deryasına döndü. Yaklaşık 3 bin ev ve dükkan suya gömüldü, bunlardan 221'i tamamen çöktü.
Ağaçlar devrildi, ekili alanlar zarar gördü, köprüler ve elektrik direkleri yıkıldı. Felaket 8 binden fazla kişiyi olumsuz etkiledi.
21 ölü, 4 kayıp
Şiddetli sel nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayıp. Afet bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çin genelinde bu mevsim yağış sezonu olarak biliniyor. Ancak küresel ısınmanın etkisiyle bu seneki yağışların çok daha fazla olduğu belirtiliyor.
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