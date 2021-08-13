Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 06:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da PKK operasyonu: 29 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek önlenmesine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir terör örgütü PKK/KCK ile ilişiği olan kişilerin peşindeydi.
Bu sabah alınan istihbarat doğrultusunda tespit edilen adreslere tek tek operasyon düzenlendi.
29 zanlının yakalanması için düğmeye basılan operasyonda zanlılardan bazısı ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlıların terör örgütünün vermiş oldukları eylem talimatlarına uyarak terör örgütü propagandası yaptıkları, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını gerçekleştirdikleri, geçmiş tarihlerde terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüttükleri ve korsan gösteri yaptıkları tespit edildi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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