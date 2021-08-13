Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, ordu ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenledi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, yaptığı açıklamada, ordunun düzenlediği operasyonda 27 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, birçoğunun ise yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Onyeuko, söz konusu operasyonda, örgütün rehin aldığı 29 kişinin kurtarıldığı ve 51 teröristin de yakalandığını bildirdi.

Borno eyaletinde son bir ayda açlık nedeniyle binden fazla Boko Haram üyesi teslim oldu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

