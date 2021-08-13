Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 01:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kandahar vilayetinin merkezi Taliban'ın eline geçti
[Fotoğraf: AA ]
Taliban, Gazne'nin ardından Kandahar vilayet merkezini de ele geçirdi. Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 12'ye yükseldi.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayet merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti.
Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Kandahar ile 12'ye yükseldi.
Afganistan'ın güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne ve ülkenin batısındaki Herat vilayetinin merkezi, dün Taliban'ın kontrolüne geçmişti.
Kuzeydoğudaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri de çarşamba Taliban’ın kontrolüne geçmişti.
Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.
Etiketler: Afganistan Taliban
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