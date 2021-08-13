İngiltere'de silahlı saldırı: 6 ölü
İngiltere'nin Plymouth kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda aralarında saldırganın da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Priti Patel, herkesi sakin olmaya ve polis tavsiyelerine uymaya çağırdı.
Sky News'taki habere göre, Plymouth kentinin Keyham bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırgan dahil 6 kişi öldü
Saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan bir kaç kişi hastanede tedavi altına alındı. Saldırgan ise polis tarafından vurularak öldürüldü.
Saldırının terörle bağlantısı olmadığı açıklandı. Olay yerine polis ekipleri ve ambulanslar gönderildi, bölge kordon altına alındı.
İngiltere İçişleri Bakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu dile getirdi. Herkesi sakin olmaya ve polis tavsiyelerine uymaya davet etti.
The incident in Plymouth is shocking and my thoughts are with those affected.— Priti Patel (@pritipatel) August 12, 2021
I have spoken to the Chief Constable and offered my full support.
I urge everyone to remain calm, follow police advice and allow our emergency services to get on with their jobs.
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