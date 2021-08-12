Rusya'nın Voronej kentinde 30'dan fazla yolcunun bulunduğu otobüste, yolcu aldığı sırada patlama meydana geldi.

Patlama sonrası yolcular büyük bir korku ile otobüsü terk etti.

Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Validen otobüslerin denetlenmesi talimatı

Patlamanın yakıt tankından kaynaklandığı düşünülüyor.

Vali, kentteki tüm gaz ve dizel sistem ile çalışan otobüslerin denetlenmesi talimatını verdi.

