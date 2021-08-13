Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, COVID-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 554 artışla 6 milyon 398 bin 983'e yükseldi.

Son 24 saatte 77 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 112 bin 533’e çıktı.

Hastanelerde bin 807’si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 465 kişinin tedavisine devam ediliyor.

80 milyon 18 bin dozdan fazla aşı yapıldı

Ülkede son 7 günde COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,1 oldu.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 45 milyon 857 bin 880'e ulaştı, 38 milyon 474 bin 940 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Toplam 80 milyon 18 bin dozdan fazla aşı yapıldı.