Fas resmi haber ajansı MAP'ta yer alan haberde, Şişeva ili yerel yönetiminin kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya yer verildi.

3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, Şişeva'daki 2038 numaralı karayolunda bir yolcu minibüsünün yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandığı ve kaza sonucunda 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Söz konusu kazada 21 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların bölgedeki farklı hastanelere nakledildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, adli makamların kaza ile ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.