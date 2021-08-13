Mississippi'deki artan koronavirüs vakaları, eyalet sağlık yetkililerinin sağlık sisteminin çökmesini önlemek için Biden yönetiminden askeri bir gemi talep etmesine yol açtı.

Mississippi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı LouAnn Woodward, “Mevcut gidişat devam ederse, Mississippi hastane sistemi önümüzdeki beş ila yedi veya 10 gün içinde çökmüş olacak” dedi.

Eyaletin Sağlık Koruma Direktörü Jim Craig, Mississippi'nin geçen yıl New York'ta hastaları tedavi eden USNS Comfort gibi bir askeri hastane gemisi istediğini söyledi.

LouAnn Woodward, Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi'nin 127, COVID-19 hastasını tedavi ettiğini ve bunların 26'sının çocuk olduğunu söyledi.

Woodward, virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan hastaların yüzde 90'ının aşılanmadığını da sözlerine ekledi.

Sağlık personeli sıkıntısı

Mississippi Valisi Tate Reeves, daha önce devletin işgücü sıkıntısı nedeniyle yaklaşık 920 sağlık çalışanına ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Reeves "Dürüst olmak gerekirse, asıl zorluk hastane yatakları veya yoğun bakım yatakları değil. Buradaki zorluk, hastanelerimizde yatan hastalara bakacak yeterli sayıda sağlık bulunmamasıdır" dedi.

Vakalar hızla artıyor

Mississippi, geçtiğimiz gün 3 bin100'den fazla yeni COVID-19 vakası ve 25 ölüm bildirerek, geçen hafta bildirilen toplam vaka sayısını yaklaşık 19 bin'e çıkardı.

Eyalet, nüfusunun yüzde 35,6'sını tamamen aşıladı ve toplamda yaklaşık 2,3 milyon doz aşı uyguladı.