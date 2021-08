Bir süreden beri yüksek düzeyde seyreden İsrail-İran gerilimi, Arap Denizi’nde bir İsrailli şirkete ait gemiye yönelik saldırıda 2 mürettebatın hayatını kaybetmesinin ardından bir üst seviyeye çıktı.

İsrail saldırıdan İran’ı sorumlu tutarken, İran’ın resmi kaynakları bu suçlamayı reddetti. Aynı bölgede başka gemilerin de hedef alınmasının ardından ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden sert tepkiler geldi.

Bu gelişmelerin üzerinden çok geçmeden Lübnan’ın güney sınırında İran tarafından desteklenen Hizbullah ile İsrail arasında yaşanan gerilim, 'İsrail ile İran arasında kapsamlı bir savaş çıkar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ortadoğu Enstitüsü Araştırmacısı Mustafa Caner ve Londra merkezli (Arapça yayın yapan) 'Arabi21' haber portalının Genel Yayın Yönetmeni Firas Hilal’e İsrail-İran gerilimini ve bu gerilimin nereye doğru evrileceğini ele aldık.

İran-İsrail geriliminin son safhasında Arap Denizi’nde meydana gelen gemi sabotajları ve ardından iki ülke arasında yaşanan karşılıklı suçlamaları gördük. Hürmüz Boğazı ve Arap Denizi’ndeki güvenlik ve ticari gemiciliğin korunması yeniden dünya gündeminin ilgi odağına oturdu. Hem İran hem İsrail sık sık "Savaş istemiyoruz" açıklaması yapıyor. Peki, mevcut durumun ışığında bu gerilim nereye doğru evrilebilir?

Mustafa Caner: Bu gerilimin nereye evrileceğini tam olarak kestirmek mümkün olmasa da tehlikeli sonuçlara sebep olabilecek bir potansiyel barındırdığını bilmek gerekiyor.

İran ve İsrail arasındaki dolaylı çatışma hali yeni değil

İran ve İsrail arasındaki dolaylı çatışma hali yeni değil. Son 4-5 yıldır Suriye’de Şam'ın güneyinde İsrail mütemadiyen İran güçlerini hedef alıyor. İran’ın bu saldırılara karşı zayıf bir mukabelede bulunduğunu biliyoruz.

Ayrıca Donald Trump’ın başkanlığı zamanında mevcut olan “maksimum baskı” siyasetinden güç alan İsrail, İran içerisinde pek çok operasyon düzenlemişti. Başkent Tahran başta olmak üzere pek çok bölgede çıkan şüpheli yangınlar, patlamalar ve kazaların arkasında İsrail gizli servisinin olduğu düşünülüyor.

İran’da yaşanan birçok olayın arkasında İsrail olduğu düşünülüyor

Ayrıca 2020’nin kasım ayında Tahran yakınlarında uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybeden İran nükleer programının önemli isimlerinden bilim adamı Muhsin Fahrizade’nin de MOSSAD operasyonuna kurban gittiği biliniyor.

Son iki yıldır ise Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde İran ve İsrail gemileri karşılıklı olarak vuruluyor ve tansiyon zaman zaman yükseliyordu. Son saldırıların ardından İsrail’in dışında ABD, İngiltere ve AB ülkelerinin İran’a karşı ortak bir tepki verdikleri görüldü.

Hatta İsrail’in misilleme yapacağını açıklaması ABD’nin desteğini aldı. Bu sebeple İran’a yönelik sert bir yanıt verilebilir. Saldırı döngüsü devam ettiği takdirde çatışma alanlarının çeşitlenmesi ve doğrudan iki ülke topraklarını kapsaması da mümkündür.

Firas Hilal: İran ile İsrail arasındaki gerilimin, kapsamlı bir savaşa sürüklenmeyeceği belli sınırlar içinde kalacağını düşünüyorum. Burada her iki ülke “Uçurumun Kenarı” diye adlandırılan politikayı izliyor.

Yani kapsamlı bir savaşa sürüklenmeden uçurumun kenarında kalacak şekilde karşılıklı olarak çok iyi hesaplanmış, belli hedefleri olan saldırılar yapmaya devam edecek.

Büyük bir ihtimal, sorumluluk üstlenmeden karşılıklı saldırılar dolaylı bir şekilde sürecek. İsrail, İran’a ait gemileri vurabilir, İranlı hedeflere siber saldırıları veya geçen yıl İranlı nükleer bilim insanı Fahrizade’nin olayına benzer şekilde nokta atışı suikastlar düzenleyebilir.

İran ise gerek Irak, gerek Yemen’de desteklediği örgütlerin eliyle İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alabilir.

İsrail’in Suriye’de İran hedeflerini vurması da sürecek. Tüm bu saldırıların, iki ülkenin arasında kapsamlı ve açık bir savaş çıkmayacak şekilde sınırlı kalmasını bekliyorum.

Geçtiğimiz günlerde Lübnan’ın güneyinde İran destekli Hizbullah ile İsrail arasında da ciddi bir gerilim söz konusuydu. Bu kriz, İran-İsrail arasındaki büyük gerilim tablosunun bir parçası mıydı, yoksa orada yaşananlar bölgesel gelişmeler miydi?

Mustafa Caner: Hizbullah’ın gerek Lübnan içerisindeki gerekse Lübnan dışındaki askeri faaliyetlerinde İran ile koordinasyonun yüksek seviyede olduğu biliniyor.

İsrail ile çatışmak gibi yüksek risk içeren ve çatışmayı daha geniş bir bölgeye taşıyabilecek bir hamlenin İran’a danışılmadan yapılamayacağını düşünüyorum.

Ayrıca İsrail de Hizbullah’ı vururken İran’a zarar vermek amacıyla bunu yapıyor. Dolayısıyla Hizbullah-İsrail çatışması, İran-İsrail geriliminin bir fonksiyonu olarak okunabilir.

İran ve İsrail birbirlerini askeri anlamda muhtelif bölgelerde yokluyor

WATCH: More than 10 rockets were fired from Lebanon into Israel, most of which were intercepted by The IDF Aerial Defense System. pic.twitter.com/tRlG7MCe0J