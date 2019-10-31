Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güvenlik güçlerinden adını vermek istemeyen bir kaynak, yaptığı açıklamada, Misrata kentinde depo olarak kullanılan Hava Kuvvetleri Kolejinin, Hafter'e bağlı güçler tarafından 5 kez bombalandığını söyledi.

SİHA'larla gerçekleştirilen saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, Trablus ve çevresinde kısmi sükunetin hakim olduğu dikkati çekti.

Kolej ilk kez 27 Temmuz'da, daha sonra birçok defa hava saldırılarına uğramıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

Kaynak: AA