Dünya

Belçika'da soğuk hava kamyonundan 12 göçmen kurtarıldı

31 Ekim 2019 Perşembe 00:46 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 00:57

İngiltere’de bir kamyonda 39 göçmenin ölümü hafızalarda tazeyken, bu kez Belçika’da bir göçmen faciasının eşiğinden dönüldü. 12 göçmen park halindeki bir soğuk hava kamyonundan kurtarıldı.

[Fotoğraf: AFP]