Dünya
Belçika'da soğuk hava kamyonundan 12 göçmen kurtarıldı31 Ekim 2019 Perşembe 00:46 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 00:57
İngiltere’de bir kamyonda 39 göçmenin ölümü hafızalarda tazeyken, bu kez Belçika’da bir göçmen faciasının eşiğinden dönüldü. 12 göçmen park halindeki bir soğuk hava kamyonundan kurtarıldı.
[Fotoğraf: AFP]
Olay Belçika'nın Antwerp kentinde yaşandı. 12 göçmen park halindeki soğuk hava kamyonunda bulundu. Kamyon şoförünün göçmenleri fark edip polisi araması olası bir facianın önüne geçti. Göçmenlerin Belçika üzerinden İngiltere’ye ulaşmaya çalıştığı tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz hafta İngiltere'de bir kamyonun konteynırında 39 göçmenin cesedi bulunmuştu.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Belçika soğuk hava kamyonu göçmen