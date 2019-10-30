Dünya
Twitter artık siyasi reklam almayacak30 Ekim 2019 Çarşamba 23:53 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 23:54
Sosyal medya platformu Twitter, yeni politikası gereği artık siyasi içerikli reklam alınmayacağını duyurdu.
Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, şirketinin artık siyasi içerikli reklam almayacağını açıkladı.
Dorsey, kararın kasım sonunda uygulamaya konulacağını kaydetti.
Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu son dönemde siyasilerin yanlış reklamlarını yaymakla eleştiriliyordu.
Kaynak: AA
Etiketler: twitter sosyal medya siyasi reklam facebook