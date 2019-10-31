Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyon, 26 Ekim gecesi İdlib'de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Trump, dün de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görüntülerini yayınlayabileceklerini açıklamıştı.

Operasyonun görüntüleri yayınladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde ABD askerlerinin operasyon sırasında Bağdadi'nin bulunduğu eve yaklaşması gösteriliyor.

Paylaşılan görüntülerde bölgenin havadan art arda vurulduğu anlar da yer aldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti. Operasyon yaklaşık 2 saat sürmüştü.

Kaynak: TRT Haber