Parçalı Bulutlu 31.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.08.2026 07:40

Haaretz: İsrail, 1700 Filistinlinin cenazesini "pazarlık kozu" olarak tutuyor

İsrail'in, olası bir pazarlıkta koz olarak kullanmak amacıyla yaklaşık 1700 Filistinlinin cenazesini elinde tuttuğu bildirildi.

Haaretz: İsrail, 1700 Filistinlinin cenazesini "pazarlık kozu" olarak tutuyor

İsrail'in Haaretz gazetesinin güvenlik kurumundaki bilgilere dayandırdığı haberinde, İsrail'in elinde tuttuğu Filistinlilere ait cenaze sayısının yaklaşık 1700 olduğu belirtildi.

Haberde, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) yanı sıra İsrail ordusunun da gelecekte İsrailli esir veya kayıpların bulunması ihtimaline karşı cenazelerin alıkonulması yönündeki tutumu desteklediği ifade edildi.

Söz konusu cenazelerin büyük bölümünün 7 Ekim 2023'teki saldırılara veya sonrasındaki çatışmalara katılan Gazzeli Filistinlilere ait olduğu iddia edilen haberde, cenazelerin bir kısmının ise çatışmalara katılmayan Filistinlilere ait olduğu vurgulandı.

Haberde ayrıca hukuki kaynakların, İsrail Güvenlik Kabinesinin konuya ilişkin ilkesel bir görüşme yapmadığı sürece, çatışmalarla bağı kanıtlanmamış Filistinlilerin cenazelerini alıkoyma yetkisinin bulunmadığı yönündeki değerlendirmelerine yer verildi.

Filistin Kayıpların Akıbetinin Açıklanması ve Cenazelerin Geri Alınması Ulusal Kampanyası tarafından Ekim 2025'te yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Sde Teiman gözaltı merkezinde Gazze'den getirilen yaklaşık 1500 Filistinlinin cenazesini tuttuğu bildirilmişti.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
Konya Kapalı Havzası'nda 739 obruk tespit edildi
12:07
Dijital eğitimde büyük artış: Her 4 kişiden biri internetten öğreniyor
11:52
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den "Hem savaşı hem diplomasiyi kazandık" açıklaması
11:40
Brent petrolün varil fiyatı 90 doları test ediyor
11:40
28 ilde zehir taciri 69 kişi tutuklandı
11:51
Suriye mahkemesinden Esad ve aile bireylerine idam
Türkiye'nin Arktik seferine katılan yabancı bilim insanları iklimi, kuşları ve mikroplastikleri araştırdı
Türkiye'nin Arktik seferine katılan yabancı bilim insanları iklimi, kuşları ve mikroplastikleri araştırdı
FOTO FOKUS
Bitlis'te şantiyede hortum paniği
Bitlis'te şantiyede hortum paniği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ