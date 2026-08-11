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Dünya
Independent 11.08.2026 08:13

İngiltere'de bir radyo, yanlışlıkla Kral Charles'ın öldüğünü duyurdu

İngiltere'de yayın yapan Radio Caroline adlı radyo istasyonunun, İngiltere Kralı III. Charles'ın hayatını kaybettiğini yanlışlıkla duyurması nedeniyle yayın ilkelerini ihlal ettiği belirlendi. İngiltere İletişim Kurumu (Ofcom), söz konusu yayının kurallara aykırı olduğuna karar verdi.

İngiltere'de bir radyo, yanlışlıkla Kral Charles'ın öldüğünü duyurdu

Mayıs ayında yayımlanan bir program sırasında, "Majesteleri Kral III. Charles'ın vefatı nedeniyle saygı göstergesi olarak normal yayınlarımızı ikinci bir duyuruya kadar askıya aldık" ifadelerinin yer aldığı önceden kaydedilmiş ses dosyaları yayına verildi.

Anonsun ardından ulusal marş çalındı ve yaklaşık 16 dakika süren bir sessizlik yaşandı.

Program sunucusu, durumun anlaşılmasının ardından yayında özür dileyerek yanlışlıkla bir bilginin paylaşıldığını ve durumun teknik bir hatadan kaynaklandığını belirtti.

Çalışan panikleyerek stüdyoyu terk etti

Ofcom tarafından yapılan incelemede, stüdyo bilgisayarında bakım yapan bir personelin merak üzerine önceden kaydedilmiş ses dosyalarını açtığı ve yayına verildiğini fark etmediği tespit edildi.

Personelin durumu anlaması üzerine kaydı durdurduğu, ardından panikleyerek binadan ayrıldığı bildirildi.

Yayın denetleme kurumu, haberlerin doğru ve tarafsız sunulması ile hataların yayında hızlı bir şekilde düzeltilmesi kurallarının ihlal edildiğini açıkladı.

Kurum, kamuoyunu ilgilendiren önemli bir konuda ciddi bir yanlışlık yapıldığını ve düzeltme anonsunun yaklaşık 30 dakika sonra yayınlandığını vurguladı.

Radyo yönetimi önlem aldı

Radio Caroline yönetimi, olayın ardından ilgili personelin uyarıldığını ve personelin özür dilediğini duyurdu.

Benzer bir durumun tekrar yaşanmaması amacıyla söz konusu ses dosyalarının bilgisayar masaüstünden kaldırıldığı ve tüm yayın personeline ilgili prosedürlerin yeniden hatırlatıldığı belirtildi.

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