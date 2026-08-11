ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı gerilimi: Trump'tan savaş tazminatı talebi

Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savunarak bölgenin kontrolünün tamamen ABD'de bulunduğunu öne sürdü.

Savaş tazminatı gerilimi

Trump, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için sunduğu altı maddelik şartlara yanıt verdi.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, İran'ın tazminat talebini reddederek kendilerinin de İran'dan tazminat talep edeceğini bildirdi.

Trump, temsilcilerine gelecekteki tüm müzakerelere bu şartı eklemeleri talimatını verdiğini belirtti.

İran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi, ABD'nin savaş sırasında meydana gelen zararların tam olarak ödenmesi de dahil olmak üzere şartları yerine getirmesi halinde boğazdan geçişlere izin verileceğini ifade etmişti.

Trump, yol kenarına yerleştirilen bombalar ve çatışmalarda hayatını kaybeden veya yaralanan ABD askerleri ile siviller için tazminat isteyeceklerini açıkladı.

Ayrıca son 50 yılda ve son beş ayda hayatını kaybeden İranlı protestocuların ailelerine de ödeme yapılması gerektiğini kaydetti.