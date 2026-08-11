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Dünya
CNN International 11.08.2026 08:25

Her şey Dobby için: Harry Potter hayranları 580 milyon dolarlık projenin güzergahını değiştirdi

Birleşik Krallık ile İrlanda arasında yapılması planlanan 430 milyon sterlinlik (yaklaşık 580 milyon dolar) deniz altı elektrik kablosu hattının güzergahı değiştirildi. Karar, Harry Potter hayranlarının tepkisi üzerine alındı.

Her şey Dobby için: Harry Potter hayranları 580 milyon dolarlık projenin güzergahını değiştirdi

Greenlink interconnector projesi kapsamında döşenecek 125 millik kablo hattı, Galler'in güneybatısındaki Freshwater West plajından geçecekti.

Söz konusu alan, Harry Potter film uyarlamasında Dobby karakterinin ölüm sahnesinin çekildiği ve hayranların anıt mezar oluşturduğu bölgede yer alıyor.

Her şey Dobby için: Harry Potter hayranları 580 milyon dolarlık projenin güzergahını değiştirdi

Binlerce tepki mesajı geldi

Proje yöneticisi Etchea Energy'nin Üst Yöneticisi Simon Ludlam, katıldığı bir yayında projenin ilk planının duyurulmasının ardından binlerce telefon ve mesaj aldıklarını belirtti.

Tepkilerin ardından ekiplerin harekete geçtiği ve kablo güzergahının Dobby'nin anıt mezarına zarar vermeyecek şekilde yeniden düzenlendiği bildirildi.

Pembrokeshire bölgesinde yer alan Freshwater West plajı, her yıl Dobby anısına bırakılan boyalı taşları ve mesajları görmek isteyen binlerce turisti ağırlıyor.

Ulusal Güvenlik Kurumu (National Trust), 2022 yılında çevresel duyarlılıklar nedeniyle ziyaretçilerin plaja çorap ve benzeri eşyalar bırakmaması uyarısında bulunmuş, ancak anıtın yerinde kalmasına izin vermişti.

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