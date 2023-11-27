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Dünya
AA 27.11.2023 20:54

Guterres'ten geçici ateşkes mesajı: "Savaşın karanlığında insanlık namına bir adım ve bir umut ışığı"

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen geçici ateşkese ilişkin, "Gazze'deki insani ara savaşın karanlığında insanlık namına bir adım ve bir umut ışığı" değerlendirmesinde bulundu.

Guterres'ten geçici ateşkes mesajı: "Savaşın karanlığında insanlık namına bir adım ve bir umut ışığı"

Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail ile Gazze arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın açılmasını ümit ettiğini kaydeden Guterres, bunun daha fazla yardım sevkiyatına imkan sağlayacağına işaret etti.

Guterres, Gazze'de çatışmanın sona ermesinin ardından geçiş sürecinin önemli rol oynayacağına dikkati çekerek, henüz bu konuda yorum yapmak için erken olsa da Filistin Yönetimi'nin Gazze'de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Uluslararası toplumun da bunu desteklemesi gerektiğini vurgulayan Guterres, Filistin yönetiminin iki devletli çözüme odaklanması gerektiğini dile getirdi.

Gazze'deki "insani aranın" uzatılmasıyla ilgili ise Guterres, "Gazze'deki insani ara savaşın karanlığında insanlık namına bir adım ve bir umut ışığı." ifadesini kullandı.

Guterres, söz konusu "insani araların" zor durumdaki Gazze halkına daha fazla insani yardım ulaştırılmasına imkan sağlayacağını belirterek, bunların da ilk etapta yeterli olmayacağının farkında olduğunu söyledi.

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