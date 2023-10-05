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Dünya
AA 05.10.2023 20:22

Guterres Ukrayna'nın Groza köyüne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Groza köyüne yönelik düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığı bildirildi.

Guterres Ukrayna'nın Groza köyüne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcülük Ofisinden Ukrayna'nın Groza köyüne düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırıda 49 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu belirtilerek, "Siviller ve sivil altyapılara yönelik saldırılar, uluslararası insani hukuk tarafından yasaklanmıştır ve acilen sonlandırılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

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"BM Genel Sekreteri saldırıyı şiddetle kınıyor." denilen açıklamada, Guterres'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediği aktarıldı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, saldırıda zarar gören sivillere destek vermek için insani yardım çalışanlarının harekete geçtiğini duyurdu.

Groza köyüne yönelik düzenlenen saldırı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ülkesinin Harkiv bölgesindeki Groza köyüne yönelik düzenlenen Rus saldırısında 49 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de olayla ilgili soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya’nın acımasızca suç işlediğini" belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rus terörünün durdurulması gerekiyor. Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardım eden herkes suçludur. Rusya'yı hala destekleyen herkes kötülüğü destekliyor. Rusya, bu ve benzeri terör saldırıları, soykırımı içeren saldırganlığını dünyada norm haline getirmek için yapıyor. Hayatı korumamızda bizi destekleyen her lidere, her halka teşekkür ediyorum."

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