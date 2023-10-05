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Dünya
AA 05.10.2023 20:14

Hindistan: Afganistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği faaliyette

Hindistan, Afganistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğinin operasyonlarını durdurma kararı aldığını duyurmasının ardından büyükelçiliğin "faaliyetlerine devam ettiğini" açıkladı.

Hindistan: Afganistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği faaliyette

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, yaptığı açıklamada, bakanlığın geçen hafta Büyükelçilikten faaliyetleri askıya alma niyetinde olduğunu belirten bir tebliğ aldığını söyledi.

​​​​​​​Bagchi, Büyükelçilikte görevli ve konsolosluklarda çalışan Afgan diplomatlarla temas halinde olduklarını belirterek, "Anladığımız kadarıyla Afganistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği çalışmaya devam ediyor." dedi.

Büyükelçinin uzun süredir yokluğunun ve birçok Afgan diplomatın yakın zamanda Hindistan'ı terk ettiğinin de farkında olduklarını ifade eden Bagchi, Hindistan'ın "Afganistan halkına yardım etmeye devam edeceğini" vurguladı.

Büyükelçinin Londra'da olduğu belirtilmişti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de faaliyet yürüten Afganistan Büyükelçiliği, kararını Hindistan Dışişleri Bakanlığına tebliğ etmişti.

Hindustan Times'ın haberinde, Afgan Büyükelçi Farid Mamundzay'ın halihazırda İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunduğu bilgisi veirlmişti.

Afganistan'da Eşref Gani hükümetince atanan Mamundzay, 2021'den itibaren Taliban yönetiminde de görevine devam etmişti.

Nisan-mayıs aylarında Taliban'ın Mamundzay'ın yerine misyonun başına maslahatgüzar atadığına dair haberler yapılmıştı.

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