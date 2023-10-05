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Dünya
AA 05.10.2023 20:12

Kırgızistan: Ülkemizde çeteler olmayacak

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, "Artık ülkemizde organize suç örgütü liderleri ve çeteler olmayacak" dedi.

Kırgızistan: Ülkemizde çeteler olmayacak
[Fotograf: AA]

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, ülkenin kuzeyindeki Çuy Bölge İstihbarat Teşkilatı'nın yeni hizmet binasının açılış töreninde konuştu.

Bişkek'te dün etkisiz hale getirilen suç örgütü lideri Kamçıbek Asanbek'in taraftarlarını sert bir dille uyaran Taşiyev, şu ifadeleri kullandı:

"Artık ülkemizde organize suç örgütü liderleri ve çeteler olmayacak. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Ben dediğimi yerine getiririm. Herhangi bir kimse topluma karşı başını kaldırmaya çalışırsa veya yasa dışı eylemler düzenlemeye başlarsa, yasalar çerçevesinde ağır bir şekilde cezasını vereceğiz. Herhangi bir kimse, çete lideri olmaya veya oluşturmaya kalkışırsa da onu en ağır şekilde cezalandıracağız."

Taşiyev, kriminal unsurları ülkede kanunları çiğnememeleri konusunda uyarırken, "Eskiden olduğu gibi giden bir çete liderinin yerini alan yeni çete liderine bundan sonra izin vermeyeceğiz." dedi.

Asanbek, dün etkisiz hale getirilmişti

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir restoranda arama faaliyeti yürüten Milli Güvenlik Devlet Komitesi ekiplerine silahla karşılık verdiği belirtilen "Kamçı Kolbayev" lakabıyla tanınan suç örgütü lideri Kamçıbek Asanbek, dün etkisiz hale getirilmişti.

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