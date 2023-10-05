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Dünya
AA 05.10.2023 20:09

Trump 'sus payı' ödemesi davasının düşürülmesini talep etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, film yıldızı bir kadına 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan cezai davanın düşürülmesini talep etti.

Trump 'sus payı' ödemesi davasının düşürülmesini talep etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Todd Blanche tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, söz konusu davanın "siyasi motivasyonlu suçlamalardan oluşan karışık bir paket" olduğu savunuldu.

Dilekçede, "Bu yargılamaların beklemede olması ve başlatılma şekli, cezai adalet sürecinin bütünlüğünün sorgulanmasına yol açıyor. Bu dava temel yasal süreç ilkeleriyle tutarsız ve 2024 başkanlık seçimlerinde önde giden adayın kampanyasını engelliyor." ifadeleri kullanıldı.

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Manhattan bölge savcılığının, soruşturmanın başlatılmasından sonra 5 yıl beklediği, Trump’ın 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladıktan sonra iddianameyi jüri önüne getirdiği savunulan dilekçede, "Geciktirilme nedeniyle savcılık, Başkan Trump'a önyargılı davrandı, devam eden başkanlık kampanyasına müdahale etti ve yasal süreç haklarını ihlal etti." değerlendirmesini yaptı.

Dilekçede, buna göre mahkemenin iddianameyi reddetmesi veya alternatif olarak gecikmenin nedenini belirlemek için ayrı duruşma yapması gerektiği talebi dile getirildi.

Trump, büyük jüri tarafından suçlanmıştı

ABD'de 2024 Başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının film yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, söz konusu "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda, sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Manhattan Başsavcılığınca kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu davanın sonraki duruşma tarihi 25 Mart 2024 olarak belirlenmişti.

Öte yandan Trump hakkındaki "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla ilgili New York'ta açılan diğer bir hukuki dava ile ilgili duruşmalar da 2 Ekim'den bu yana devam ediyor.

New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

Söz konusu davanın aralık ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

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