Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı görüşmede Katar'ın Taliban ve Afgan partiler arasındaki diyalog kurma çabaları için teşekkür etti.

Guterres, bu çabaların kapsayıcı ve barışçıl geçişi beraberinde getirmesi temennisinde bulundu.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.