Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya koronavirüs nedeniyle kapattığı Tunus sınırını yeniden açıyor
Libya koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle komşusu Tunus ile 8 Temmuz'da kapattığı hava ve kara sınırlarını yeniden açma kararı aldı.
Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Tunus ile olan kara ve hava sınırlarının 19 Ağustos Perşembe gününden itibaren yeniden açılacağı duyuruldu.
Başbakan Abdülhamid Dibeybe tarafından İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarına iletilen talimatta, COVID-19 ile mücadele için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.
Hava ve kara sınırları kapanmıştı
Libya, 8 Temmuz'da COVID-19 vakalarında ciddi artış görülen komşusu Tunus ile tüm hava ve kara sınırlarını kapatmıştı.
Etiketler: Libya Tunus Koronavirüs
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