Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Özbek-Alman ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konularıyla bölgesel iş birliğinin önemli yönleri ele alındı.

Bölgedeki durumla ilgili düzenli siyasi istişare yapılacak

Afganistan'daki durumla ilgili fikir alışverişinde bulunan iki cumhurbaşkanı, bu ülkedeki askeri-siyasi gerilimlerin tırmanmasının bölgesel ve uluslararası güvenlik üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabileceğini ifade etti.

İki lider, Afgan sorununun barışçıl çözümüne yönelik ortak çabaları yakından koordine etme ve bölgedeki durumla ilgili düzenli siyasi istişareler yapma konusunda anlaştı.

Mirziyoyev ve Steinmeier, Alman vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesinde iş birliği yapma konusunda da mutabık kaldı.