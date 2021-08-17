Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz tarafından resmi sosyal medya sayfasında yapılan yazılı açıklamada, tatbikata Mısır Deniz Kuvvetlerinden "Secem Taba" fırkateyni, ABD Deniz Kuvvetlerinden de "Uss Monterey" savaş gemisinin katıldığı açıklandı.

Tatbikat kapsamında, deniz ile deniz trafiği güvenliğinin sağlanması ve ticari yük gemilerinin korunması gibi birtakım manevraların gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Üç ay öncede tatbikat düzenlenmişti

Tatbikatın Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Mısır ve ABD Kızıldeniz'de son olarak 13 Mayıs 2021'de ortak deniz tatbikatı düzenlemişti.