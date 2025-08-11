Guterres, İsrail'in Gazze'de 6 gazeteciyi öldürmesini kınadı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında basın mensuplarının Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.

Dujarric, "Genel Sekreter'in (Guterres), 10 Ağustos'ta Gazze şehrinde İsrail hava saldırısında 6 Filistinli gazetecinin öldürülmesini kınadığını söyleyebilirim. Bu son cinayetler, gazetecilerin devam eden çatışmayı takip ederken karşı karşıya kalmaya devam ettiği aşırı riskleri gözler önüne seriyor" dedi.

Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 242'ye yükseldi

Guterres'in, "bu son cinayetlerle" ilgili bağımsız ve tarafsız bir soruşturma çağrısını duyuran Dujarric, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de İsrail'in öldürdüğü gazeteci sayısının 242'ye çıktığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, "Gazetecilere ve medya çalışanlarına saygı gösterilmeli, korunmalı, çalışmalarını özgürce, korku ve tacizden uzak bir şekilde yürütmelerine izin verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında bulunan basın çadırına dün akşam düzenlenen İsrail hava saldırısında, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci hayatını kaybetmişti.

Gazzelilerin üçte birinden fazlası, günlerce yemek yemedi

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail'in ablukası ve saldırılarının devam ettiği Gazze'de nüfusun üçte birinden fazlasının günlerdir yemek yemediği ve akut yetersiz beslenme oranının arttığını ifade etti.

Dünya Gıda Programı'nın raporlarını paylaşan Dujarric, Gazze'de, yetersiz beslenme nedeniyle 300 binden fazla çocuğun "ciddi risk altında olduğunu" söyledi.

Dujarric, "Dünya Gıda Programı, yalnızca temel insani gıda ihtiyaçlarını karşılamak için bile her ay Gazze'ye 62 bin tondan fazla gıda girişinin gerektiğini belirtiyor" dedi.

Genel Sekreter Sözcüsü ayrıca, BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün son raporuna değinerek, Gazze'deki ekilebilir arazilerin yalnızca yüzde 1,5'inin hem erişilebilir hem de hasarsız olduğunu, bunun yerel gıda üretim altyapısının "tamamına yakınının" çöktüğüne işaret ettiğini vurguladı.

İsrail'in, insani gıda geçişine yönelik kısıtlamalarına dikkati çeken Dujarric, "İsrailli yetkililer, acilen ihtiyaç duyulan insani yardımı büyük ölçekte, güvenli ve onurlu bir şekilde ulaştırabilmemiz için her türlü araç ve mevcut tüm koridorlar aracılığıyla yardımların girişine izin vermelidir" diye konuştu.