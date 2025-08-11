Katil İsrail 24 saatte 34 Filistinliyi daha katletti

Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail, Gazze Şeridi'nde yine yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve yardım alabilmek için bekleyenleri hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında zorla yerinden edilen Filistinli ailenin kaldığı çadırı bombaladı. Saldırıda anne, baba ve bir çocuk olmak üzere 3 kişilik aile katledildi.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlenen bombalı saldırıda 8'i çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, gece yarısından sabah saatlerine kadar Gazze kentinin güneydoğusunu özellikle de Zeytun ve Şucaiyye mahallelerindeki bina ve yapıları hava saldırıları, topçu atışlarıyla hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Vadi Gazze bölgesinin güneyinde kalan yardım dağıtım noktası yakınlarındaki Filistinli siviller İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kamikaze dron saldırısında "Ebu Şemela" ailesinin tüm bireyleri öldü

İsrail ordusu Han Yunus'un batısında bir daireyi kamikaze dron ile hedef aldı. Saldırıda 7 kişiden oluşan Filistinli "Ebu Şemela" ailesinin tüm bireyleri hayatını kaybetti.

Gazze kentinde bir eve düzenlenen saldırıda da 3 sivil yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya bağlı Zikim bölgesinde yardım bekleyenlere açılan ateşte de biri çocuk 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun dün hastane yakınlarında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda yaralanan gazeteci Muhammed el-Halidi'nin bugün yaşamını yitirdiğini duyurdu.