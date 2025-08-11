Açık 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.08.2025 17:41

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 61 bin 499'a çıktı

Soykırımcı İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 69 artarak, 61 bin 499'a yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 61 bin 499'a çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 69 ölü ve 362 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 989 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 41 bin 534 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısının 1807'ye, yaralananların sayısının da 13 bin 21'e ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 499'a, yaralı sayısının da 153 bin 575'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Ayrıca İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte biri çocuk 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle, 7 Ekim 2023'ten beri açlık nedeniyle kaydedilen can kayıplarının 101'i çocuk 222'ye yükseldiği vurgulandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Azerbaycan ile Ermenistan'ın parafladığı barış anlaşmasının metni açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:23
5 ilde alevlerle mücadele sürüyor
18:05
Tarım ve Orman Bakanlığından yangınlardan etkilenen yaralı hayvanlara yönelik uyarı
17:47
Irak'ın orta ve güney kesimi tamamen elektriksiz kaldı
17:45
Rusya’da WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar engellenmeye başladı
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
ABD'yi sel vurdu
ABD'yi sel vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ